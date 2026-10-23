Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, hai tuyến đường 25B và 25C kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Các nhà thầu phấn đấu đưa các tuyến đường vào khai thác theo đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Hai tuyến đường 25B và 25C kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ

Bệnh hô hấp ở trẻ gia tăng, nhiều ca biến chứng nặng

Thời gian gần đây, các bệnh viện nhi tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận số trẻ mắc bệnh đường hô hấp nhập viện gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp viêm phổi nặng, suy hô hấp, và tràn dịch màng phổi.

Các bệnh viện nhi tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận số trẻ nhập viện do bệnh hô hấp gia tăng, nhiều trường hợp diễn biến nặng

Đồng Tháp: Thời tiết diễn biến phức tạp làm tăng áp lực vụ lúa thu đông

Thời tiết diễn biến phức tạp cùng với các đợt mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, đang gia tăng áp lực lên hơn 10.200 ha lúa Thu Đông 2026 tại khu vực Gò Công, tỉnh Đồng Tháp.

Nông dân kiểm tra lúa Thu Đông tại khu vực Gò Công, tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh mưa lớn và triều cường gây nhiều khó khăn cho sản xuất

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 23/10/2026.