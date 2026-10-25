TP. Hồ Chí Minh: Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau 40 phút | 60 Giây Sáng ngày 25/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chỉ sau 40 phút

Chỉ sau 40 phút kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm dùng dao uy hiếp, cướp tiệm vàng tại phường Tân Khánh. Đáng chú ý, nữ chủ tiệm đã quyết liệt chống trả, khiến đối tượng gây thương tích nhẹ cho nạn nhân rồi hoảng hốt bỏ trốn mà chưa kịp lấy đi tài sản. Phương tiện và hung khí gây án cũng được thu giữ ngay trong buổi sáng 24/10.

Đúng 9 giờ 40 phút, Nguyễn Minh Đắc - nghi phạm gây án - bị khống chế và bắt giữ ngay tại nơi cư trú ở khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh

Phường Bình Quới giao quyết định cưỡng chế di dời 250 hộ dân chung cư Thanh Đa

Phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành và bàn giao 250 quyết định cưỡng chế di dời đối với các hộ dân còn lại tại 6 lô chung cư Thanh Đa, nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng, triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Đến nay, gần 81% số hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời. Dự kiến, công tác cưỡng chế sẽ được triển khai trong tháng 11, hướng đến mục tiêu xây dựng chung cư mới an toàn, khang trang và bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi ban hành quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế. Phường dự kiến triển khai trong tháng 11, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị

Lâm Đồng: Trâu điên húc 6 người bị thương

Chiều ngày 24/10, một con trâu bất ngờ hung hãn lao vào tấn công người đi đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, khiến ít nhất 6 người bị thương phải nhập viện, trong đó có một người bị húc bất tỉnh. Di chuyển khoảng 1 km, con trâu liên tục tấn công người dân, làm hư hỏng xe máy, ô tô và lao vào một đám cưới ven đường, húc đổ bàn tiệc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế con vật, đồng thời phối hợp xác minh nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.

Trâu điên bất ngờ lao vào tấn công người đi đường, ít nhất 6 người bị thương phải nhập viện

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