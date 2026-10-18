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Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Thời sự
TRUNG TÂM TIN TỨC

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Từ ngày 16/10, người dân khi giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt. Mức áp dụng mới giảm đáng kể so với ngưỡng 20 triệu đồng trước đây.

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Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày /10/2026 - Ảnh 2.

Từ ngày 16/10, giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư 149 tỷ đồng nâng cấp đường, hẻm

Phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh vừa khởi công công trình nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường, hẻm, và nạo vét, kiên cố hóa 7 tuyến rạch, với tổng vốn đầu tư khoảng 149 tỷ đồng. Các công trình nhằm cải thiện giao thông, tăng khả năng thoát nước, góp phần hạn chế ngập úng trong mùa mưa.

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Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày /10/2026 - Ảnh 4.

Phường Thới An đầu tư khoảng 149 tỷ đồng nâng cấp đường, hẻm và kiên cố hóa 7 tuyến rạch, góp phần cải thiện giao thông, thoát nước và hạn chế ngập úng

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận ca bệnh não mô cầu thứ 4 tại một trường học

TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận ca mắc não mô cầu thứ tư tại Trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước.

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày /10/2026 - Ảnh 5.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận ca mắc não mô cầu thứ tư tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước; chùm ca bệnh đã có một học sinh tử vong

Nam bệnh nhi 12 tuổi từng tiếp xúc gần với một trong 3 ca bệnh trước đó. Đáng chú ý, trong chùm ca bệnh này đã có một học sinh tử vong.

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 18/10/2026.

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(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

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