TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về mô hình trường chất lượng cao áp dụng từ bậc mầm non đến Trung học phổ thông. Mô hình đề xuất nhiều tiêu chuẩn mới từ đội ngũ giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập; đồng thời đặt nguyên tắc tự nguyện khi tham gia dịch vụ giáo dục.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất mô hình trường học chất lượng cao từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, với nhiều tiêu chuẩn mới về đội ngũ giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập

TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10

TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10, khi đỉnh triều cao nhất năm nay được dự báo xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt mức báo động 3.

TP. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10, khi đỉnh triều dự báo vượt báo động 3 trong các ngày 27–29/10

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang, 46 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, về hành vi dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công ty Novaland.

Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Minh Quang để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công ty Novaland trên mạng xã hội

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 24/10/2026.