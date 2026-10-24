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TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về mô hình trường chất lượng cao áp dụng từ bậc mầm non đến Trung học phổ thông. Mô hình đề xuất nhiều tiêu chuẩn mới từ đội ngũ giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập; đồng thời đặt nguyên tắc tự nguyện khi tham gia dịch vụ giáo dục.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026 - Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất mô hình trường học chất lượng cao từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, với nhiều tiêu chuẩn mới về đội ngũ giáo viên, ngoại ngữ và điều kiện học tập

TP. Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10

TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10, khi đỉnh triều cao nhất năm nay được dự báo xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt mức báo động 3.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026 - Ảnh 2.

TP. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10, khi đỉnh triều dự báo vượt báo động 3 trong các ngày 27–29/10

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang, 46 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, về hành vi dùng tài khoản mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công ty Novaland.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở trường học chất lượng cao | 60 Giây Sáng ngày 24/10/2026 - Ảnh 3.

Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Minh Quang để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công ty Novaland trên mạng xã hội

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 24/10/2026.

Danh sách tập

Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành | 60 Giây Sáng ngày 23/10/2026

Đồng Nai tăng tốc thi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành | 60 Giây Sáng ngày 23/10/2026

Thời sự 11:46 23/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 23/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động | 60 Giây Sáng ngày 21/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động | 60 Giây Sáng ngày 21/10/2026

Thời sự 06:30 21/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 21/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu | 60 Giây Sáng ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu | 60 Giây Sáng ngày 20/10/2026

Thời sự 11:06 20/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày /10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay tới 2% một năm | 60 Giây Sáng ngày 19/10/2026

Thời sự 06:33 19/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt | 60 Giây Sáng ngày 18/10/2026

Thời sự 11:32 18/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

TP. Hồ Chí Minh: Xe tải cán người, tài xế kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi bỏ đi

Thời sự 15:11 16/10/2026

(HTV) - Vụ việc xe tải cán người bỏ chạy xảy ra rạng sáng 15/10 tại phường Tân Hiệp khiến một phụ nữ tử vong. Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế xuống kéo nạn nhân ra khỏi gầm rồi lập tức tăng ga rời hiện trường. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

Điều chỉnh giao thông đường Trường Chinh để giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 16/10/2026

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(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 16/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho sinh viên vay tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng

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Xã hội 15:33 15/10/2026

(HTV) - Từ năm 2027, TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai hệ thống thanh toán liên thông giữa xe buýt, metro, buýt đường thủy và một số loại hình vận tải khác, hướng đến hành trình thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí cho hành khách.

Lâm Đồng: Xe tải va chạm xe máy, kéo lê gần 80m khiến một người tử vong

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(HTV) - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, vào chiều 14/10. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi phương tiện bị xe tải kéo lê khoảng 80m.

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