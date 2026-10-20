TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu | 60 Giây Sáng ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu

Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn kết hợp triều cường và hạn chế của hệ thống thoát nước khiến nhiều khu vực TP. Hồ Chí Minh ngập nặng. Thành phố vừa đối mặt áp lực thích ứng với thời tiết cực đoan, vừa phải chủ động ứng phó nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới.

Nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh ngập sâu do mưa lớn và triều cường

Cà Mau: đẩy nhanh tiến độ thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Với tổng vốn đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, dự án đường vượt biển ra đảo Hòn Khoai của tỉnh Cà Mau, đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường vượt biển ra đảo Hòn Khoai, Cà Mau

Ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu tại địa phương với sự hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân trong ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhận hỗ trợ chi phí

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 20/10/2026.