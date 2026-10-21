TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động | 60 Giây Sáng ngày 21/10/2026

TP. Hồ Chí Minh: Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên đi vào hoạt động

Ngày 20/10, xe buýt 2 tầng chạy bằng điện lần đầu tiên ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh. Việc này sẽ giúp bổ sung thêm lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường, góp phần giảm tiếng ồn và khí thải tại khu vực trung tâm.

Xe buýt điện 2 tầng đầu tiên chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Quy tập thêm 58 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2

Tiếp nối công tác tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, chỉ trong 5 ngày đầu triển khai đợt 2 (từ 15 đến 20/10), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh (Đội K74) đã phát hiện và quy tập thêm 58 hài cốt tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng chức năng Đội K74 nỗ lực tìm kiếm, quy tập thêm 58 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt 2

Gia Lai: Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 200kg cà phê bột giả

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với bị can Nguyễn Thanh Quang (trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Tang vật hơn 200kg cà phê bột giả bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại Gia Lai

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 21/10/2026.