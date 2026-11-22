Trường THPT Phú Nhuận kỷ niệm 50 năm thành lập

Trường THPT Phú Nhuận tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt và 50 năm Ngày truyền thống nhà trường (24/11/1976 - 24/11/2026). Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống, ghi nhận những nỗ lực, thành quả trong suốt hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.

Tại buổi lễ, trường THPT Phú Nhuận đã vinh dự đón nhận Cờ truyền thống và bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày vào Trường Cảnh vệ T12B Thủ Đức

Buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày vào Trường Cảnh vệ T12B Thủ Đức (Khóa I Cảnh vệ khu vực phía Nam) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh đánh giá cao những thành tích và các bước trưởng thành của các đồng chí học viên

Phường Chánh Hưng tổ chức Ngày hội Tinh hoa hồn Việt: Kết nối hồn Việt - Lan tỏa giá trị văn hóa

UBND phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội "Tinh hoa hồn Việt" năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Dịp này, UBND phường Chánh Hưng khen thưởng cho 30 tác giả trên địa bàn có tác phẩm vào vòng chung kết cuộc thi ảnh "Gia đình cùng đọc sách TP. Hồ Chí Minh" năm 2026