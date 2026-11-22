Trường THPT Phú Nhuận kỷ niệm 50 năm thành lập
Trường THPT Phú Nhuận tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt và 50 năm Ngày truyền thống nhà trường (24/11/1976 - 24/11/2026). Dịp này, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống, ghi nhận những nỗ lực, thành quả trong suốt hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.
Họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày vào Trường Cảnh vệ T12B Thủ Đức
Buổi họp mặt kỷ niệm 41 năm ngày vào Trường Cảnh vệ T12B Thủ Đức (Khóa I Cảnh vệ khu vực phía Nam) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Phường Chánh Hưng tổ chức Ngày hội Tinh hoa hồn Việt: Kết nối hồn Việt - Lan tỏa giá trị văn hóa
UBND phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội "Tinh hoa hồn Việt" năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
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