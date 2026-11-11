11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026

11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

TP. Hồ Chí Minh vừa trở thành điểm hẹn của cộng đồng sáng tạo nội dung khi TikTok chính thức công bố 11 gương mặt đại diện Việt Nam tham dự TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Lần đầu được tổ chức ở quy mô khu vực, giải thưởng quy tụ những nhà sáng tạo nổi bật đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á, mở ra sân chơi kết nối và tôn vinh tài năng sáng tạo trong khu vực.

Với chủ đề "The Ones Who Spark It" – Người Thắp Sáng Cảm Hứng, giải thưởng tôn vinh những cá nhân không chỉ tạo ra xu hướng mà còn lan tỏa câu chuyện, dấu ấn văn hóa và giá trị tích cực đến cộng đồng

TP. Hồ Chí Minh đề xuất cấp thẻ BHYT miễn phí cho người từ 60 tuổi

Gần 196.000 người từ 60 đến dưới 65 tuổi thường trú tại TP. Hồ Chí Minh, chưa có thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách khác, có thể được thành phố hỗ trợ 100% phí mua thẻ từ ngày 1/1/2027.

Chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Với người đang có thẻ, thành phố bắt đầu hỗ trợ từ ngày thẻ hết hạn

Theo dự thảo nghị quyết UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố, người thuộc nhóm tuổi này sẽ được hỗ trợ 100% phí mua thẻ BHYT nếu chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác.

Khai mạc hội thi "Trang trí xe đạp từ vật liệu tái chế"

Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi "Trang trí xe đạp từ vật liệu tái chế" với chủ đề: "Hành trình xanh - kết nối nông sản Việt" và Hội thi "Món ngon vùng miền" với chủ đề: "Hương vị quê hương - gắn kết yêu thương năm 2026" thu hút nhiều đơn vị tham gia sôi nổi.

Đây là hai hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng "Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông, gắn với Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP. Hồ Chí Minh kết hợp Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026.