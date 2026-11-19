Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu sống hai ca nguy kịch nhờ ECMO

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu sống hai bệnh nhân nguy kịch nhờ kỹ thuật ECMO, trong đó một trường hợp được triển khai hồi sức chuyên sâu ngoại viện tại Bình Thuận, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ tử vong.

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) triển khai kỹ thuật hồi sức tim phổi nhân tạo (ECMO)

Giao lưu “Niềm tin thế hệ” và ra mắt podcast “Chuyện ngành - chuyện nghề”

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình giao lưu truyền cảm hứng với chủ đề "Niềm tin thế hệ", kết hợp ra mắt chuỗi Podcast "Chuyện ngành - Chuyện nghề", do Đoàn trường phối hợp cùng dự án MedTalk Vietnam thực hiện.

Không khí chương trình giao lưu truyền cảm hứng "Niềm tin thế hệ" kết hợp ra mắt chuỗi Podcast "Chuyện ngành - Chuyện nghề" tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tây Ninh ra mắt nhà máy sản xuất nước đá viên tinh khiết H2O CGS

Nhà máy sản xuất nước đá viên tinh khiết H2O CGS vừa chính thức ra mắt tại Tây Ninh. Với công suất giai đoạn một hơn 440 tấn mỗi ngày, nhà máy hướng đến cung ứng cho thị trường TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam. Đáng chú ý, dự án chú trọng đầu tư công nghệ và quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đối với sản phẩm nước đá dùng trực tiếp trong đồ uống.

Dây chuyền công nghệ kiểm soát an toàn thực phẩm tại Nhà máy sản xuất nước đá viên tinh khiết H2O CGS vừa chính thức ra mắt ở Tây Ninh

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