32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec

Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 15/11, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện về hành trình giành giật sự sống cho bé gái sinh cực non tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

Sau 5 lần mất thai hoặc sinh non, hành trình mang thai lần này của chị Thuỳ Linh tiếp tục đối diện nhiều nguy cơ

Hành trình đưa hương vị ẩm thực đường phố Hàn Quốc đến Việt Nam và thế giới

Với tầm nhìn "Tận hưởng thế giới hương vị tốt cho sức khỏe", doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc Y&B Food đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất và phát triển hệ sinh thái K-Street Food.

Sau 10 năm nghiên cứu thị trường, nhận thấy sự đón nhận của người Việt dành cho ẩm thực Hàn Quốc, Y&B Food xác định Việt Nam là mắt xích chiến lược để vươn ra thế giới

Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh 2026: Hơn 5.200 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh

Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, Chủ nhật, ngày 15/11/2026, tại phường Phú Mỹ, với hơn 5.200 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh. Người lao động, học sinh, sinh viên được gặp trực tiếp doanh nghiệp, trường nghề; cơ hội việc làm còn được kết nối giữa nhiều địa phương.

Ngày hội do Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 tại số 408 Đường Độc Lập, phường Phú Mỹ

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026.