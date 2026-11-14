CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec

Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 15/11, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện về hành trình giành giật sự sống cho bé gái sinh cực non tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026 - Ảnh 1.

Sau 5 lần mất thai hoặc sinh non, hành trình mang thai lần này của chị Thuỳ Linh tiếp tục đối diện nhiều nguy cơ

Hành trình đưa hương vị ẩm thực đường phố Hàn Quốc đến Việt Nam và thế giới

Với tầm nhìn "Tận hưởng thế giới hương vị tốt cho sức khỏe", doanh nghiệp thực phẩm Hàn Quốc Y&B Food đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa, chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất và phát triển hệ sinh thái K-Street Food.

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026 - Ảnh 2.

Sau 10 năm nghiên cứu thị trường, nhận thấy sự đón nhận của người Việt dành cho ẩm thực Hàn Quốc, Y&B Food xác định Việt Nam là mắt xích chiến lược để vươn ra thế giới

Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh 2026: Hơn 5.200 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh

Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày mai, Chủ nhật, ngày 15/11/2026, tại phường Phú Mỹ, với hơn 5.200 cơ hội tuyển dụng, tuyển sinh. Người lao động, học sinh, sinh viên được gặp trực tiếp doanh nghiệp, trường nghề; cơ hội việc làm còn được kết nối giữa nhiều địa phương.

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026 - Ảnh 3.

Ngày hội do Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 tại số 408 Đường Độc Lập, phường Phú Mỹ

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026.

Danh sách tập

Quốc hội nhất trí thông qua 3 luật và nghị quyết | Thời sự trưa HTV ngày 13/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua 3 luật và nghị quyết | Thời sự trưa HTV ngày 13/11/2026

Thời sự 11:32 13/11/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ | Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026

Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ | Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026

Thời sự 15:09 12/11/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026

11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026

Thời sự 11:30 11/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 11/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước | Thời sự trưa HTV ngày 10/11/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước | Thời sự trưa HTV ngày 10/11/2026

Thời sự 11:30 10/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 13:50 09/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Thời sự 13:56 07/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 12:38 06/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Thời sự 14:47 05/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 16:44 04/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Quảng Ngãi tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu | Thời sự trưa HTV ngày 3/11/2026

Thời sự 13:22 03/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác