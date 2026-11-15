Made by Vietnam Forum 2026: doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới | Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026

Made by Vietnam Forum 2026: Doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới

Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026 với chủ đề "Thị trường vốn chu kỳ X – Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" đã được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Toàn cảnh phiên thảo luận toàn thể tại Made by Vietnam Forum 2026 với chủ đề "Vị thế doanh nghiệp 'Made by Vietnam' và lời giải nguồn vốn trong chu kỳ X" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chủ đề: “Giai điệu tri ân – khát vọng đổi mới”

Giai điệu tri ân - Khát vọng đổi mới" là chủ đề hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh quy tụ 42 tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu đến từ 14 đơn vị trường học thuộc 3 bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn phường.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Ngày hội Văn hóa công nhân Thành phố lần thứ 1, năm 2026 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

“Sắc màu văn hóa Việt” phục vụ đoàn viên, người lao động

Âm nhạc truyền thống hòa quyện cùng những giai điệu trẻ trung, hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu dành cho đoàn viên, công nhân và người lao động. Đây là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật "Sắc màu Văn hóa Việt - năm 2026", chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 do Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Không khí tại hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) do UBND phường Tăng Nhơn Phú tổ chức

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026.