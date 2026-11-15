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Made by Vietnam Forum 2026: doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới | Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 15/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Made by Vietnam Forum 2026: Doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới

Diễn đàn Made by Vietnam Forum 2026 với chủ đề "Thị trường vốn chu kỳ X – Bệ phóng cho doanh nghiệp Made by Vietnam" đã được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Made by Vietnam Forum 2026: doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới | Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên thảo luận toàn thể tại Made by Vietnam Forum 2026 với chủ đề "Vị thế doanh nghiệp 'Made by Vietnam' và lời giải nguồn vốn trong chu kỳ X" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức

Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chủ đề: “Giai điệu tri ân – khát vọng đổi mới”

Giai điệu tri ân - Khát vọng đổi mới" là chủ đề hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh quy tụ 42 tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu đến từ 14 đơn vị trường học thuộc 3 bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn phường.

Made by Vietnam Forum 2026: doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới | Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026 - Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Ngày hội Văn hóa công nhân Thành phố lần thứ 1, năm 2026 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

“Sắc màu văn hóa Việt” phục vụ đoàn viên, người lao động

Âm nhạc truyền thống hòa quyện cùng những giai điệu trẻ trung, hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu dành cho đoàn viên, công nhân và người lao động. Đây là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật "Sắc màu Văn hóa Việt - năm 2026", chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 do Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Made by Vietnam Forum 2026: doanh nghiệp Việt tìm giải pháp đón dòng vốn mới | Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026 - Ảnh 3.

Không khí tại hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) do UBND phường Tăng Nhơn Phú tổ chức

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 15/11/2026.

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32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026

32 ngày giữ thai - hành trình giành sự sống cho bé gái sinh cực non tại PhenikaaMec | Thời sự trưa HTV ngày 14/11/2026

Thời sự 15:42 14/11/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội nhất trí thông qua 3 luật và nghị quyết | Thời sự trưa HTV ngày 13/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua 3 luật và nghị quyết | Thời sự trưa HTV ngày 13/11/2026

Thời sự 11:32 13/11/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 13/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ | Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026

Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ | Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026

Thời sự 15:09 12/11/2026

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026

11 nhà sáng tạo nội dung Việt Nam góp mặt tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 11/11/2026

Thời sự 11:30 11/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 11/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước | Thời sự trưa HTV ngày 10/11/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước | Thời sự trưa HTV ngày 10/11/2026

Thời sự 11:30 10/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027 | Thời sự trưa HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 13:50 09/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Bệnh viện An Sinh cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp sau 15 phút hồi sức | Thời sự trưa HTV ngày 7/11/2026

Thời sự 13:56 07/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên | Thời sự trưa HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 12:38 06/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Ngày Vì sức khỏe người bệnh 2026 | Thời sự trưa HTV ngày 5/11/2026

Thời sự 14:47 05/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn, cứu người bệnh suy nút xoang có nguy cơ đột tử | Thời sự trưa HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 16:44 04/11/2026

Thời sự trưa HTV - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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