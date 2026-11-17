Nâng cao hiệu quả quản trị địa phương trong kỷ nguyên số
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí đã phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn".
Hội thi "Từ Côn Đảo - kết nối những câu chuyện di sản"
Hướng đến kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo tổ chức Hội thi nghiệp vụ thuyết minh di sản với chủ đề: " Từ Côn Đảo - kết nối những câu chuyện di sản".
Phường An Hội Đông tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ vì người nghèo năm 2026
Chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề : "An Hội Đông nghĩa tình" đã nhận được hơn 613 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân đóng góp.
Từ nguồn quỹ vận động và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh và chăm lo đời sống cho các trường hợp cần được giúp đỡ.
Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 17/11/2026.