Nâng cao hiệu quả quản trị địa phương trong kỷ nguyên số

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí đã phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Viêng Chăn".

Tham luận tại hội thảo, TS. Nguyễn Thành Phong nhấn manh, đổi mới quản trị đòi hỏi phải liên tục học hỏi từ thực tiễn, chấp nhận thay đổi và không ngừng hoàn thiện các thiết chế quản trị

Hội thi "Từ Côn Đảo - kết nối những câu chuyện di sản"

Hướng đến kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo tổ chức Hội thi nghiệp vụ thuyết minh di sản với chủ đề: " Từ Côn Đảo - kết nối những câu chuyện di sản".

Hội thi có 16 thí sinh, tranh tài qua 3 phần: Hiểu di sản, Kể chuyện di sản và Ứng xử cùng di sản. Nội dung tập trung vào kiến thức lịch sử, văn hóa Côn Đảo, giá trị các di tích, hiện vật, tư liệu bảo tàng và kỹ năng nghiệp vụ thuyết minh

Phường An Hội Đông tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ vì người nghèo năm 2026

Chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề : "An Hội Đông nghĩa tình" đã nhận được hơn 613 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân đóng góp.

Từ nguồn quỹ vận động và các nguồn hỗ trợ khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh và chăm lo đời sống cho các trường hợp cần được giúp đỡ.

Mỗi hoạt động được thực hiện tạo thêm điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống, các em học sinh tiếp tục đến trường và những hoàn cảnh kém may mắn có thêm động lực vươn lên

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 17/11/2026.