Quốc hội nhất trí thông qua 3 luật và nghị quyết | Thời sự trưa HTV ngày 13/11/2026

Quốc hội nhất trí thông qua 3 Luật và Nghị quyết

Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua 3 Luật và Nghị quyết. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến về 2 dự án luật cùng một số nội dung khác. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước.

Toàn cảnh phiên làm việc tại hội trường Quốc hội khóa XVI, nơi các đại biểu biểu quyết thông qua 3 luật và Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước với tỷ lệ tán thành cao

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2025 là 4 triệu 267 ngàn 354 tỷ đồng. Số thu này bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024 và thu từ quỹ dự trữ tài chính. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Bội chi ngân sách nhà nước bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

ASUS ra mắt Zenbook 14 thế hệ mới với thiết kế đa sắc màu và tích hợp A.I.

ASUS vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam dòng laptop Zenbook 14 thế hệ mới, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo A.I.

Khách mời trải nghiệm hai phiên bản màu Hồng San Hô và Xanh Băng Bắc Cực của dòng laptop ASUS Zenbook 14 thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam

Điểm nhấn của Zenbook 14 năm nay là hai phiên bản màu mới: Hồng San Hô và Xanh Băng Bắc Cực, lấy cảm hứng từ những sắc màu thiên nhiên. Nắp máy được chế tác từ vật liệu Ceraluminum độc quyền của Zenbook, có bề mặt tựa gốm, khả năng chống trầy xước và hạn chế bám dấu vân tay. Máy có trọng lượng chỉ từ 1,1kg hướng đến những người thường xuyên làm việc và di chuyển.

Trao tặng 100 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thường Tân, TP. Hồ Chí Minh

Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND xã Thường Tân tổ chức chương trình trao tặng xe đạp và quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thiết thực này nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thường Tân

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