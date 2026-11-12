Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ | Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026

Quốc hội tiến hành chất vấn về lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ

Ngày 12/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành một ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ.

Quốc hội tiến hành phiên chất vấn để nâng cao tinh thần giám sát trực tiếp, thể hiên tinh thần trách nhiệm của Quốc hội

Thương mại điện tử đồng hành cùng chương trình kích cầu của TP. Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 "Vibrant HCMC", TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kết nối các hoạt động mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử, giải trí, du lịch và thanh toán số, hướng đến tạo thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi cho người dân, du khách.

Chương trình Vibrant HCMC với sự tham gia của các nền tảng thương mại điện tử giúp thúc đẩy sự kết nối giữa thương mại truyền thống và thương mại số

Hội thảo quốc tế trí tuệ khả giải trong hệ song sinh số

Tại Hà Nội, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ hai năm 2026 về Trí tuệ khả giải trong hệ song sinh số.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu trong nước giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 12/11/2026.