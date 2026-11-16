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Sân bay Long Thành: tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ | Thời sự trưa HTV ngày 16/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Thời sự trưa HTV - Ngày 16/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Sân bay Long Thành: tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ

Sân bay quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng đến mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực tay nghề cao, khó khăn về vật liệu và áp lực tài chính đang đặt ra nhiều thách thức cho tiến độ dự án.

Sân bay Long Thành: tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ | Thời sự trưa HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh công trường thi công nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng tới mục tiêu khai thác vào cuối năm 2026

Giới thiệu đặc sản Cà Mau tại Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP. Hồ Chí Minh

Tối 15/11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đến tham quan, động viên các hợp tác xã, doanh nghiệp tại Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP. Hồ Chí Minh.

Sân bay Long Thành: tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ | Thời sự trưa HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đến tham quan, động viên các hợp tác xã và doanh nghiệp tại Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Lê Văn Thịnh hợp tác cùng Thân Tâm chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc người bệnh tại viện

Tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chăm sóc người bệnh với Công ty Đào tạo và Chăm sóc sức khỏe Thân Tâm, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Sân bay Long Thành: tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững tiến độ | Thời sự trưa HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ ký kết hợp tác chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc người bệnh giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Công ty Đào tạo và Chăm sóc sức khỏe Thân Tâm

 Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 16/11/2026.

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