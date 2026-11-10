TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước | Thời sự trưa HTV ngày 10/11/2026

TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước

TP. Hồ Chí Minh hiện có 4.285 nguồn nước mặt, với hệ thống sông, suối, kênh, rạch phân bố rộng khắp; 131 công trình cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn, tổng công suất thiết kế khoảng 3,8 triệu mét khối mỗi ngày đêm. Tuy nhiên, áp lực bảo đảm nguồn cung trong dài hạn đang ngày càng lớn. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về các giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước trên địa bàn Thành phố.

Nguồn nước không chỉ đối mặt với nguy cơ ô nhiễm, suy giảm chất lượng, hạn hán và xâm nhập mặn, mà còn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nước từ thượng lưu

Bệnh viện Hà Thành – Đông Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn đã chính thức khai trương tại phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện đánh dấu việc đưa thêm một cơ sở y tế ngoài công lập vào hoạt động, góp phần đa dạng hóa lựa chọn khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Thành phố và các khu vực lân cận.

Bệnh viện Hà Thành - Đông Sài Gòn đã chính thức khai trương tại phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, chung tay phòng, chống ma túy học đường

Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Học viện Tư pháp – Cơ sở tại Thành phố và công an Phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề phòng, chống ma túy học đường.

Giáo viên và học sinh trường THPT Lương Thế Vinh tham gia chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề phòng, chống ma túy học đường

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