Hội thi "Vẻ đẹp thanh lịch nhà giáo" Phường Bình Hưng

Dịp 20/11, Phường Bình Hưng Hòa đã tổ chức Hội thi "Nét đẹp Thanh lịch ngành Giáo dục" năm 2026. Hội thi thu hút 20 thí sinh là cán bộ, giáo viên đến từ 13 đơn vị trường học trên địa bàn phường tham gia. Các thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: trình diễn trang phục sư phạm, thi năng khiếu, và thi ứng xử sư phạm. Các thí sinh đã mang đến những phần trình diễn đặc sắc, thể hiện sự tự tin, duyên dáng và tài năng của đội ngũ nhà giáo.

Hội thi thu hút 20 thí sinh là cán bộ, giáo viên đến từ 13 đơn vị trường học trên địa bàn phường tham gia

Trường quân sự quân đoàn 34 tổ chức kỷ niệm 20/11

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Quân sự Quân đoàn 34 long trọng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 60 năm Ngày truyền thống và 50 năm Ngày truyền thống Trường Quân sự Quân đoàn 4.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thiêng liêng về những ngày đầu gian khó thành lập Nhà trường, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tôn vinh những người thầy

Hội thảo Khoa học quốc tế về kế toán, kinh tế, tài chính và quản lý năm 2026

Chuyển đổi kép: Số hóa và Phát triển bền vững trong Kế toán, Tài chính và Kinh tế" là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế về Kế toán, Kinh tế, Tài chính và Quản lý năm 2026 do Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Các diễn giả đã mang đến những góc nhìn chuyên sâu về tác động của trí tuệ nhân tạo (A.I.), chuyển đổi số và phát triển bền vững đối với lĩnh vực kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp và giáo dục kinh doanh

Và còn nhiều thông tin nổi bật khác tại bản tin Thời sự trưa HTV ngày 20/11/2026.