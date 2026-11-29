Là một trong những bộ môn tốc độ giàu sức bền và luôn thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các cung đường đua tại mỗi kỳ Đại hội, môn Xe đạp đường trường quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng các tay đua xuất sắc đến từ các đơn vị, tỉnh, thành có phong trào phát triển mạnh như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Quân đội. Ngay từ hiệu lệnh xuất phát trong buổi sáng 29/11, đoàn đua đã đẩy tốc độ lên rất cao với những màn tấn công tách tốp đầy quyết liệt.

Trên lộ trình thi đấu, các vận động viên liên tục cống hiến những pha bứt phá mạnh mẽ, chiến thuật phối hợp đồng đội ăn ý để kéo tốp, giữ nhịp và bảo vệ áo vàng cho chủ lực. Nền tảng thể lực sung mãn, bản lĩnh xử lý tình huống nhạy bén cùng những cú nước rút thần tốc ở những mét cuối cùng hướng về vạch đích hứa hẹn tạo nên màn tranh chấp huy chương đầy kịch tính.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Xe đạp đường trường sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.