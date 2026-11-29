Là một trong những bộ môn Olympic trọng điểm luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, môn Bắn cung quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia cùng các tài năng xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Ngay từ những lượt bắn đầu tiên trong buổi sáng 29/11, không khí trên trường bắn đã diễn ra đầy tập trung và kịch tính.

Trên bệ bắn, từng phát tên bay đi đều đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối về kỹ thuật, khả năng điều tiết nhịp thở, sự ổn định của tâm lý cùng bản lĩnh thích nghi với điều kiện gió trời ngoài trời. Sự bám đuổi điểm số sát sao qua từng loạt bắn ở cả nội dung cung 1 dây và cung 3 dây hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Bắn cung sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.