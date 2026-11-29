Là một trong những bộ môn thế mạnh giàu tính chiến thuật và luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, môn Billiards & Snooker quy tụ đông đảo tuyển thủ quốc gia cùng các cơ thủ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong buổi sáng 29/11, không khí tại nhà thi đấu đã diễn ra vô cùng tập trung và kịch tính.

Trên bàn đấu, khán giả liên tục được thưởng thức những đường cơ chuẩn xác ở đa dạng các nội dung như Carom 3 băng, Carom 1 băng, Pool hay Snooker. Khả năng điều bi tinh tế, tư duy chiến thuật sắc bén cùng bản lĩnh xử lý ở những thế bi khó hứa hẹn mang đến những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Billiards & Snooker sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.