Khép lại những màn tranh tài kịch tính, đoàn Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn ở bộ môn này, xếp trên TP. Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.

Cuộc đấu trí và đấu lực đầy kịch tính trên thảm đấu

Trên sàn đấu Kurash, từng tình huống tranh chấp đều đòi hỏi các võ sĩ duy trì sự tập trung cao độ, giữ thăng bằng tốt, phán đoán nhanh và lựa chọn chiến thuật hợp lý để kiểm soát thế trận. Chỉ trong tích tắc, một pha xử lý chuẩn xác có thể đảo chiều hoàn toàn cục diện trận đấu.

Sau những màn so tài hấp dẫn, các tấm huy chương vàng đầu tiên của giải đã tìm được chủ nhân ở 4 hạng mục thi đấu, với những chiến thắng nổi bật của các vận động viên đến từ TP. Hồ Chí Minh và đoàn Quân đội:

Hạng cân dưới 78 kg nữ: Võ sĩ Dương Thị Quỳnh Như (TP. Hồ Chí Minh) thi đấu bản lĩnh, vượt qua đại diện Đồng Nai để mang về tấm huy chương vàng đầu tiên.

Hạng cân trên 78 kg nữ: Võ sĩ Lương Thị Kim Vàng (đoàn Quân đội) khẳng định sức mạnh khi thắng đối thủ Đồng Tháp để bước lên bục cao nhất.

Hạng cân dưới 100 kg: Võ sĩ Trần Thanh Hiển thi đấu bùng nổ, mang về tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Hạng cân trên 100 kg nam: Võ sĩ Lê Đình Vũ (đoàn Quân đội) thể hiện phong độ xuất thần để giành thêm chức vô địch cho đơn vị.

Đoàn Quân đội dẫn đầu toàn đoàn môn Kurash

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn môn Kurash tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 ghi nhận 3 vị trí dẫn đầu:

Hạng Nhất: Đoàn Quân đội với 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng (tổng cộng 13 huy chương).

Hạng Nhì: Đoàn TP. Hồ Chí Minh với 4 huy chương vàng và 7 huy chương đồng (tổng cộng 11 huy chương).

Hạng Ba: Đoàn Lâm Đồng với 4 huy chương vàng và 3 huy chương đồng (tổng cộng 7 huy chương).

Khán giả có thể theo dõi lại những pha tranh tài hấp dẫn và cập nhật diễn biến các môn thi đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 trên các nền tảng của HTV.