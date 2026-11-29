Sau những ngày thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính, môn Quần vợt bước vào ngày tranh tài quyết định với tâm điểm là các trận chung kết ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ diễn ra trong buổi sáng 29/11. Với sự góp mặt của những cặp vận động viên xuất sắc nhất giải đấu đến từ các đơn vị, tỉnh, thành có phong trào phát triển mạnh, chất lượng chuyên môn của loạt trận tranh huy chương vàng được dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn.

Trên mặt sân cứng, sự ăn ý trong phối hợp chiến thuật, khả năng bắt lưới nhạy bén, những pha giao bóng uy lực cùng những tình huống đôi công bền bỉ từ cuối sân sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện trận đấu. Bản lĩnh thi đấu vững vàng và sự tập trung cao độ ở những điểm số bản lề hứa hẹn mang đến cho khán giả những màn rượt đuổi nghẹt thở để tìm ra chủ nhân xứng đáng của ngôi vô địch.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận chung kết đôi nam, đôi nữ môn Quần vợt sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.