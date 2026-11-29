Là một trong những bộ môn võ thuật Olympic trọng điểm của thể thao Việt Nam và luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, môn Taekwondo quy tụ đông đảo tuyển thủ quốc gia cùng các võ sĩ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong buổi sáng 29/11, bầu không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng sôi động và quyết liệt.

Trên thảm đấu, khán giả liên tục được chứng kiến những màn so tài tốc độ cao ở các nội dung đối kháng lẫn những bài quyền chuẩn xác, giàu tính nghệ thuật. Từng đòn chân uy lực, khả năng di chuyển linh hoạt, chiến thuật nhập nội hợp lý cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng ở những giây cuối cùng hứa hẹn mang đến những cuộc rượt đuổi điểm số nghẹt thở để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Taekwondo sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.