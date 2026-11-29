Là một trong những bộ môn hiện đại thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ trẻ tại kỳ Đại hội năm nay, môn Thể thao điện tử quy tụ nhiều đội tuyển mạnh cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu đến từ các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong ngày 29/11, bầu không khí tại sàn đấu đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt và kịch tính.

Trên sân khấu thi đấu, khán giả liên tục được chứng kiến những màn đấu trí chiến thuật đỉnh cao, khả năng phối hợp đồng đội ăn ý, kỹ năng xử lý cá nhân chuẩn xác cùng những pha giao tranh bùng nổ. Bản lĩnh thi đấu vững vàng, khả năng kiểm soát thế trận và sự tập trung cao độ ở những thời khắc quyết định hứa hẹn tạo nên những cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Thể thao điện tử ngày 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.