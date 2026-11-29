Là một trong những bộ môn Olympic trọng điểm luôn thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, môn Rowing quy tụ đông đảo tuyển thủ quốc gia cùng các vận động viên xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên trong buổi sáng 29/11, không khí trên mặt hồ đã diễn ra vô cùng sôi động và quyết liệt.

Trên từng làn đua, các tay chèo liên tục cống hiến những màn bứt tốc mạnh mẽ, nhịp chèo đồng đều cùng chiến thuật phân phối sức hợp lý qua từng cự ly. Nền tảng thể lực dẻo dai, sự ăn ý tuyệt đối ở các nội dung thuyền đôi, thuyền bốn và bản lĩnh bứt phá ở đoạn nước rút cuối cùng hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi kịch tính để chinh phục những tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Rowing sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.