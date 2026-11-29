Là một trong những bộ môn võ thuật thế mạnh và luôn mang về nhiều thành tích nổi bật cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế, môn Pencak Silat quy tụ đông đảo tuyển thủ quốc gia cùng các võ sĩ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong buổi sáng 29/11, không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng sôi động và kịch tính.

Trên thảm đấu, khán giả liên tục được chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn ở cả nội dung đối kháng (Tanding) lẫn quyền biểu diễn (Seni). Những đòn đánh tốc độ cao, kỹ thuật quật ngã điêu luyện, khả năng phòng thủ phản công nhạy bén cùng những bài quyền giàu bản sắc hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt cho từng tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Pencak Silat sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.