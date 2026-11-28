Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh

Trong ngày 29/11, các nội dung thi đấu diễn ra từ 6 giờ đến 22 giờ. Đáng chú ý, môn Bóng ném trong nhà bước vào các trận chung kết nữ và nam lần lượt từ 14 giờ và 18 giờ tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa. Môn Futsal diễn ra trận chung kết giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội từ 16 giờ đến 18 giờ.

Môn Bóng rổ 5x5 diễn ra bốn trận bán kết nam và nữ từ 15 giờ, 16 giờ 30, 18 giờ và từ 19 giờ 30 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Trong khi đó, môn Bóng chuyền trong nhà tiếp tục tranh tài từ 14 giờ đến 22 giờ tại Nhà thi đấu Rạch Miễu.

Ở môn Bóng đá nam, hai cuộc đối đầu giữa Quân đội - Đắk Lắk và Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh lần lượt diễn ra từ 15 giờ và từ 17 giờ 15 tại Sân vận động Gò Đậu và Sân vận động Đông Hòa. Môn Quần vợt cũng diễn ra chung kết giữa TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội từ 9 giờ đến 17 giờ tại Câu lạc bộ Phú Thọ.

Các môn thi đấu khác gồm Taekwondo, Thể thao điện tử, Xe đạp đường trường, Pickleball D-Joy, Bắn súng, Điền kinh, Bắn cung, Billiards & Snooker, Boxing, Đá cầu trong nhà, Lân Sư Rồng và Rowing, được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Tại Đồng Tháp, môn Pencak Silat tiếp tục diễn ra từ 8 giờ 30 đến 12 giờ tại Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên các nền tảng HTV

Khán giả có thể theo dõi các nội dung thi đấu trên HTV4, HTV Thể thao, HTV Du lịch & Cuộc sống, HTVC+ và kênh YouTube HTV Thể thao.

Với nhiều trận đấu mang tính quyết định, các cuộc tranh tài trong ngày 29/11 hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, góp phần tạo nên không khí sôi động tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.