Là một trong những bộ môn thế mạnh giàu tính nghệ thuật và luôn thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ tại mỗi kỳ Đại hội, môn Đá cầu trong nhà quy tụ đông đảo tuyển thủ quốc gia cùng các tài năng xuất sắc đến từ nhiều đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước. Ngay từ những lượt trận đầu tiên trong buổi sáng 29/11, bầu không khí tại nhà thi đấu đã trở nên vô cùng sôi động và quyết liệt.

Trên sân đấu, khán giả liên tục được thưởng thức những pha đôi công tốc độ cao, các tình huống tâng cầu điêu luyện, bỏ nhỏ tinh tế cùng những cú quét cầu trên lưới đầy uy lực. Sự ăn ý trong phối hợp chiến thuật, khả năng phán đoán nhạy bén và bản lĩnh thi đấu vững vàng ở những điểm số quyết định hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để cạnh tranh tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Đá cầu trong nhà sáng 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.