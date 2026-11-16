Ở các nội dung thi đấu, Vovinam tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với sự kết hợp giữa tính nghệ thuật và khả năng thực chiến. Những bài quyền đòi hỏi sự chính xác, dứt khoát trong từng động tác; các đòn chân tấn công đẹp mắt cùng những màn đối kháng quyết liệt đã tạo nên không khí tranh tài sôi nổi.

Để đạt thành tích cao, mỗi võ sĩ không chỉ cần nền tảng thể lực tốt mà còn phải có khả năng kiểm soát động tác, phản xạ nhanh và chiến thuật phù hợp. Sự tập trung, bản lĩnh cùng tinh thần thi đấu fair-play là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn của từng trận đấu.

Là môn võ mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Vovinam không chỉ chú trọng rèn luyện thể chất, kỹ thuật tự vệ mà còn đề cao tinh thần nhân văn, ý chí và đạo đức của người tập võ. Thông qua các cuộc tranh tài tại Đại hội, những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương đánh giá lực lượng, phát hiện và bồi dưỡng những vận động viên triển vọng.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm chinh phục thành tích, các võ sĩ hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn trong buổi chiều thi đấu.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Vovinam chiều 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.