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Thể thao

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

THÙY DƯƠNG, GIA HÂN
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(HTV) - Ngày 16/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục tranh tài với 6 môn gồm Canoeing, Bowling, Vovinam, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Judo.

Các môn thi đấu tại TP. Hồ Chí Minh ngày 16/11

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X- Ảnh 1.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 16/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong ngày 16/11, các môn Bowling, Vovinam, Khiêu vũ thể thao và Judo tiếp tục diễn ra tại các địa điểm thuộc TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Judo thi đấu từ 9 giờ đến 12 giờ và 14 giờ đến 17 giờ; Vovinam từ 14 giờ đến 18 giờ; Bowling từ 15 giờ 30 đến 21 giờ. Riêng Khiêu vũ thể thao diễn ra trong hai khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ và 14 giờ đến 16 giờ.

Hấp dẫn các cuộc tranh tài tại Hồ Đá Bàng và Hồ Tràm

Bên cạnh đó, môn Canoeing diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ 30 tại Hồ Đá Bàng. Môn Bóng chuyền bãi biển được tổ chức tại bãi biển Hồ Tràm với hai khung giờ từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu trong ngày 16/11 trên các kênh HTV4, HTV Thể thao, HTVC+, HTV Du lịch & Cuộc sống và YouTube HTV Thể Thao.

Với nhiều nội dung thi đấu ở các địa điểm khác nhau, ngày 16/11 hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài đáng chú ý dành cho người hâm mộ thể thao.

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