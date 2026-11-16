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Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Chiều 16/11, bộ môn Khiêu vũ thể thao (Dancesport) tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực và nghệ thuật biểu diễn, các vận động viên đã tạo nên không khí sôi động trên sàn đấu.

Ở loạt thi đấu buổi chiều, các cặp vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành tiếp tục thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua từng phần trình diễn. Những bước di chuyển dứt khoát, động tác phối hợp nhịp nhàng cùng khả năng kiểm soát nhịp điệu đã góp phần tạo nên sức hút cho các nội dung thi đấu.

Khiêu vũ thể thao là bộ môn đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sức bền, độ linh hoạt, khả năng cảm nhạc và sự ăn ý giữa hai vận động viên. Không chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỗi cặp đôi còn phải thể hiện phong thái tự tin, biểu cảm phù hợp và bản sắc riêng trong từng điệu nhảy.

Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Từ những tiết tấu Latin sôi nổi, mạnh mẽ đến các điệu Standard đề cao sự thanh lịch, chuẩn xác, mỗi phần trình diễn đều mang đến màu sắc riêng. Đây cũng là dịp để các vận động viên thể hiện năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định thành quả sau quá trình tập luyện.

Với sự cạnh tranh giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ, nội dung Khiêu vũ thể thao hứa hẹn tiếp tục đem đến nhiều diễn biến đáng chú ý trong ngày thi đấu.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Khiêu vũ thể thao chiều 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

Danh sách tập

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 13:04 16/11/2026

(HTV) - Chiều 16/11, bộ môn Bowling tiếp tục diễn ra với những màn tranh tài hấp dẫn trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026. Các vận động viên thể hiện sự tập trung, bản lĩnh tâm lý cùng kỹ thuật xử lý bóng nhằm đạt thành tích cao nhất.

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 12:52 16/11/2026

(HTV) - Chiều 16/11, bộ môn Vovinam tiếp tục diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026. Các võ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước mang đến những màn trình diễn giàu kỹ thuật, thể hiện tinh thần thượng võ và bản lĩnh trên sàn đấu.

Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 12:12 16/11/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí tranh tài sôi nổi trong buổi sáng, các nội dung thi đấu môn Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra vào chiều nay (16/11), hứa hẹn mang đến những màn đối đầu quyết liệt và hấp dẫn.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển chiều 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 11:23 16/11/2026

(HTV) - Tiếp nối những diễn biến sôi nổi trong buổi sáng, các trận đấu thuộc môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra vào chiều nay (16/11), hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn và kịch tính.

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

Thể thao 07:00 16/11/2026

(HTV) - Ngày 16/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục tranh tài với 6 môn gồm Canoeing, Bowling, Vovinam, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Judo.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:20 16/11/2026

(HTV) - Môn Bóng chuyền bãi biển tiếp tục mang đến những màn tranh tài sôi nổi trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Trên sân cát, các vận động viên thể hiện sức mạnh, tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý qua những pha phát bóng, đập bóng và cứu bóng đầy kịch tính.

Trực tiếp: Thi môn Judo sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi môn Judo sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:15 16/11/2026

(HTV) - Môn Judo tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các võ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và chiến thuật qua những pha quật ngã, khóa siết quyết liệt, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng và chinh phục huy chương.

Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:10 16/11/2026

(HTV) - Khiêu vũ thể thao mang đến những màn trình diễn sôi động và đầy cảm xúc trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các cặp vận động viên tranh tài ở những điệu nhảy Latin mạnh mẽ và Standard uyển chuyển, thể hiện kỹ thuật, thể lực cùng sự phối hợp ăn ý.

Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:00 16/11/2026

(HTV) - Tiếp nối những màn tranh tài sôi nổi trong ngày đầu tiên, các vận động viên Canoeing tiếp tục bước vào loạt nội dung thi đấu hấp dẫn trong sáng nay (16/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ

Thể thao 21:18 15/11/2026

(HTV) - Sau những nội dung tranh tài đầu tiên tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, đội tuyển Bowling TP. Hồ Chí Minh đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ ở hai nội dung đồng đội 6 nam và đồng đội 6 nữ. Đây là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục các bộ huy chương trên sân nhà.

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