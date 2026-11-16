Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Ở loạt thi đấu buổi chiều, các cặp vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành tiếp tục thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua từng phần trình diễn. Những bước di chuyển dứt khoát, động tác phối hợp nhịp nhàng cùng khả năng kiểm soát nhịp điệu đã góp phần tạo nên sức hút cho các nội dung thi đấu.

Khiêu vũ thể thao là bộ môn đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa sức bền, độ linh hoạt, khả năng cảm nhạc và sự ăn ý giữa hai vận động viên. Không chỉ cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mỗi cặp đôi còn phải thể hiện phong thái tự tin, biểu cảm phù hợp và bản sắc riêng trong từng điệu nhảy.

Từ những tiết tấu Latin sôi nổi, mạnh mẽ đến các điệu Standard đề cao sự thanh lịch, chuẩn xác, mỗi phần trình diễn đều mang đến màu sắc riêng. Đây cũng là dịp để các vận động viên thể hiện năng lực chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định thành quả sau quá trình tập luyện.

Với sự cạnh tranh giữa những gương mặt giàu kinh nghiệm và các nhân tố trẻ, nội dung Khiêu vũ thể thao hứa hẹn tiếp tục đem đến nhiều diễn biến đáng chú ý trong ngày thi đấu.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Khiêu vũ thể thao chiều 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.