Trên các đường băng, từng lượt ném đều đòi hỏi sự tính toán chính xác về lực, hướng và độ xoáy của bóng. Những cú Strike đánh đổ toàn bộ 10 ki gỗ ngay trong lượt ném đầu tiên hay những pha Spare hoàn thành mục tiêu ở lượt ném tiếp theo đều có thể tạo ra khác biệt về điểm số.

Khác với vẻ ngoài có phần nhẹ nhàng, Bowling là môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh, kỹ thuật và khả năng kiểm soát cơ thể. Vận động viên phải duy trì tư thế ổn định, điều chỉnh bước chạy đà và lựa chọn quỹ đạo bóng phù hợp. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong những thời điểm điểm số giữa các đối thủ bám đuổi sát sao.

Tại Đại hội năm nay, các cuộc tranh tài là dịp để vận động viên thể hiện quá trình tập luyện, khẳng định năng lực chuyên môn và cạnh tranh thành tích cho đơn vị chủ quản. Mỗi lượt ném thành công không chỉ mang lại điểm số mà còn góp phần tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc đua trên bảng xếp hạng.

Với tính cạnh tranh cao và những tình huống khó lường, Bowling hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý trong buổi thi đấu chiều 16/11.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Bowling chiều 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.