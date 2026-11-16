Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Sàn đấu tiếp tục bừng sáng trong sáng nay (16/11) với những màn trình diễn đầy màu sắc của bộ môn Khiêu vũ thể thao tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các cặp vận động viên xuất sắc trên cả nước cùng hội tụ, sẵn sàng mang đến những phần thi hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Không chỉ đơn thuần là những bước nhảy đẹp mắt, Standard còn là sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực, nhịp điệu và khả năng biểu cảm. Mỗi cặp vận động viên phải thể hiện sự phối hợp ăn ý, giữ vững nhịp độ và truyền tải tinh thần của từng điệu nhảy đến khán giả.

Ở nội dung Latin, những chuyển động mạnh mẽ, sôi động cùng tiết tấu cuốn hút tạo nên bầu không khí rực lửa. Trong khi đó, các điệu Standard lại chinh phục người xem bằng sự thanh lịch, uyển chuyển và những bước di chuyển đồng điệu. Mỗi phần trình diễn đều đòi hỏi quá trình tập luyện bền bỉ, khả năng kiểm soát cơ thể và sự chính xác trong từng động tác.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thần thái biểu diễn và sự kết nối giữa hai vận động viên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên một phần thi ấn tượng. Đây là cơ hội để các cặp đôi thể hiện bản lĩnh, phong cách riêng và khẳng định thành quả tập luyện.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.