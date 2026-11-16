Trên thảm đấu, mỗi võ sĩ đều phải thể hiện sự tập trung, bản lĩnh cùng khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt. Những pha ra đòn quật ngã dứt khoát, kỹ thuật khóa giữ, khống chế đối thủ hay các tình huống phản công bất ngờ có thể tạo nên bước ngoặt chỉ trong tích tắc. Đặc biệt, một pha ghi điểm Ippon chính xác không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật mà còn có thể quyết định trực tiếp kết quả trận đấu.

Judo là môn võ đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ, khả năng giữ thăng bằng và tư duy chiến thuật. Trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, các vận động viên cần lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý, tận dụng sơ hở của đối phương và duy trì sự tỉnh táo trong suốt thời gian thi đấu. Chính những yếu tố này tạo nên sức hấp dẫn riêng cho từng cuộc so tài.

Tại Đại hội năm nay, mỗi trận đấu là cơ hội để các võ sĩ khẳng định quá trình tập luyện, tinh thần quyết tâm và khát vọng chinh phục thành tích. Những màn tranh tài buổi chiều được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo chiều 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.