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Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Tiếp nối những màn tranh tài sôi nổi trong ngày đầu tiên, các vận động viên Canoeing tiếp tục bước vào loạt nội dung thi đấu hấp dẫn trong sáng nay (16/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Canoeing là môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, sức bền, kỹ thuật và khả năng kiểm soát nhịp độ. Trên đường đua, mỗi vận động viên phải duy trì nhịp chèo ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa thân người và mái chèo để tạo lực đẩy tối ưu. Đặc biệt, ở những mét nước cuối cùng, khả năng tăng tốc và phân phối thể lực hợp lý có thể tạo nên khác biệt quyết định.

Trực tiếp: Thi đấu môn Caneing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026- Ảnh 1.

Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mỗi lượt thi đấu còn là thử thách về ý chí và bản lĩnh. Những pha bứt phá mạnh mẽ, màn cạnh tranh sát sao giữa các tay chèo cùng nỗ lực chạm đích hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc kịch tính cho người hâm mộ.

Với sự góp mặt của nhiều vận động viên có trình độ chuyên môn cao, các nội dung Canoeing tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình thi đấu của Đại hội. Các tay chèo sẽ nỗ lực thể hiện phong độ, cạnh tranh suất vào chung kết và hướng đến những tấm huy chương danh giá.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Canoeing sáng 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

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