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Trực tiếp: Thi môn Judo sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Môn Judo tiếp tục mang đến những màn tranh tài hấp dẫn trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các võ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và chiến thuật qua những pha quật ngã, khóa siết quyết liệt, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng và chinh phục huy chương.

Không khí trên thảm đấu tiếp tục nóng lên trong sáng nay (16/11) với những màn tranh tài hấp dẫn của bộ môn Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các võ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước bước vào ngày thi đấu mới với quyết tâm thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và chinh phục những thành tích cao nhất.

Những pha quật ngã dứt khoát, kỹ thuật khóa siết chính xác hay tình huống phản công bất ngờ đều có thể tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Đặc biệt, kỹ thuật Ippon – đòn thắng tuyệt đối – luôn là mục tiêu mà các võ sĩ hướng đến bằng những pha xử lý chuẩn xác và quyết đoán.

Trực tiếp: Thi môn Judo sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Mỗi cuộc đối đầu vì thế không chỉ là màn so tài về thể lực mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng. Sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát thế trận và ứng biến linh hoạt trước các tình huống bất ngờ sẽ quyết định cơ hội giành chiến thắng của từng vận động viên.

Với sự góp mặt của hơn 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, môn Judo tại Đại hội năm nay hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều trận đấu chất lượng và giàu cảm xúc. Đây cũng là dịp để các võ sĩ khẳng định quá trình tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện tinh thần thượng võ.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.

Danh sách tập

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

NewZgraphic: Lịch thi đấu ngày 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

Thể thao 07:00 16/11/2026

(HTV) - Ngày 16/11, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tiếp tục tranh tài với 6 môn gồm Canoeing, Bowling, Vovinam, Bóng chuyền bãi biển, Khiêu vũ thể thao và Judo.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:20 16/11/2026

(HTV) - Môn Bóng chuyền bãi biển tiếp tục mang đến những màn tranh tài sôi nổi trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Trên sân cát, các vận động viên thể hiện sức mạnh, tốc độ và khả năng phối hợp ăn ý qua những pha phát bóng, đập bóng và cứu bóng đầy kịch tính.

Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Khiêu vũ thể thao sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:10 16/11/2026

(HTV) - Khiêu vũ thể thao mang đến những màn trình diễn sôi động và đầy cảm xúc trong sáng 16/11 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các cặp vận động viên tranh tài ở những điệu nhảy Latin mạnh mẽ và Standard uyển chuyển, thể hiện kỹ thuật, thể lực cùng sự phối hợp ăn ý.

Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 06:00 16/11/2026

(HTV) - Tiếp nối những màn tranh tài sôi nổi trong ngày đầu tiên, các vận động viên Canoeing tiếp tục bước vào loạt nội dung thi đấu hấp dẫn trong sáng nay (16/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ

Thể thao 21:18 15/11/2026

(HTV) - Sau những nội dung tranh tài đầu tiên tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, đội tuyển Bowling TP. Hồ Chí Minh đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ ở hai nội dung đồng đội 6 nam và đồng đội 6 nữ. Đây là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục các bộ huy chương trên sân nhà.

Khởi tranh Canoeing, TP. Hồ Chí Minh giành 2 HCĐ trong ngày đầu

Khởi tranh Canoeing, TP. Hồ Chí Minh giành 2 HCĐ trong ngày đầu

Thể thao 21:08 15/11/2026

(HTV) - Canoeing chính thức khởi tranh tại cụm thi đấu Hồ Đá Bàng, mở màn cho nhóm môn Đua thuyền tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Trong ngày thi đấu đầu tiên, đoàn TP. Hồ Chí Minh giành 2 HCĐ.

Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên

Vovinam TP. Hồ Chí Minh giành thêm HCV, Judo khởi tranh với hơn 300 vận động viên

Thể thao 20:51 15/11/2026

(HTV) - Vovinam TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 với thêm một HCV nội dung quyền song luyện mã tấu nam và một HCĐ đối kháng. Cùng ngày, môn Judo khởi tranh tại phường Tam Thắng, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 tiếp tục nóng lên trong chiều nay (15/11) với những màn so tài hấp dẫn ở bộ môn Bowling.

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Thể thao 15:08 15/11/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí tranh tài sôi động, các võ sĩ Vovinam tiếp tục bước vào những nội dung thi đấu hấp dẫn trong chiều nay (15/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 15/11 | Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026

Thể thao 14:15 15/11/2026

(HTV) - Tiếp nối những màn tranh tài sôi động buổi sáng, các võ sĩ Judo tiếp tục bước vào loạt trận đối kháng hấp dẫn trong chiều nay (15/11), thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026.

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