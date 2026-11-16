Trực tiếp: Thi môn Judo sáng 16/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Không khí trên thảm đấu tiếp tục nóng lên trong sáng nay (16/11) với những màn tranh tài hấp dẫn của bộ môn Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Các võ sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước bước vào ngày thi đấu mới với quyết tâm thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và chinh phục những thành tích cao nhất.

Những pha quật ngã dứt khoát, kỹ thuật khóa siết chính xác hay tình huống phản công bất ngờ đều có thể tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Đặc biệt, kỹ thuật Ippon – đòn thắng tuyệt đối – luôn là mục tiêu mà các võ sĩ hướng đến bằng những pha xử lý chuẩn xác và quyết đoán.

Mỗi cuộc đối đầu vì thế không chỉ là màn so tài về thể lực mà còn là cuộc đấu trí căng thẳng. Sự bình tĩnh, khả năng kiểm soát thế trận và ứng biến linh hoạt trước các tình huống bất ngờ sẽ quyết định cơ hội giành chiến thắng của từng vận động viên.

Với sự góp mặt của hơn 300 vận động viên đến từ 16 tỉnh, thành, môn Judo tại Đại hội năm nay hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều trận đấu chất lượng và giàu cảm xúc. Đây cũng là dịp để các võ sĩ khẳng định quá trình tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện tinh thần thượng võ.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.