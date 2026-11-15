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Thể thao

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ

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(HTV) - Sau những nội dung tranh tài đầu tiên tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, đội tuyển Bowling TP. Hồ Chí Minh đã giành được 1 HCB và 1 HCĐ ở hai nội dung đồng đội 6 nam và đồng đội 6 nữ. Đây là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục các bộ huy chương trên sân nhà.

TP. Hồ Chí Minh giành huy chương ở cả hai nội dung đồng đội

Môn Bowling tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 21/11 tại Bowling Super Lanez, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu quy tụ 144 vận động viên đến từ 9 đơn vị, cùng tranh tài ở 12 bộ huy chương.

Ở nội dung đồng đội 6 nam, các tuyển thủ Đào Danh Hùng, Huỳnh Quốc Sử Bình, La Hữu Văn, Lê Lâm Tùng, Lê Minh Đức và Nguyễn Thanh Tùng đã thi đấu nỗ lực, mang về tấm HCB cho đoàn TP. Hồ Chí Minh. HCV nội dung này thuộc về Hà Nội, trong khi Công an Nhân dân và Đà Nẵng cùng giành HCĐ.

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ- Ảnh 1.

Các vận động viên tranh tài ở môn Bowling tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026

Tại nội dung đồng đội 6 nữ, các vận động viên thành phố tiếp tục góp mặt trên bục nhận huy chương với tấm HCĐ. Cần Thơ giành HCV, Ninh Bình đoạt HCB; HCĐ còn lại thuộc về Công an Nhân dân.

Bowling TP. Hồ Chí Minh khởi đầu với 1 HCB, 1 HCĐ- Ảnh 2.

Khoảnh khắc các vận động viên tập trung thực hiện cú ném

Như vậy, sau những nội dung đầu tiên, Bowling TP. Hồ Chí Minh đã có huy chương ở cả hai nội dung đồng đội 6 nam và đồng đội 6 nữ. Đây là kết quả đáng khích lệ, tạo thêm động lực cho các vận động viên trong chặng đường tranh tài tiếp theo.

Hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV trên sân nhà

Trong ngày thi đấu tiếp theo, các vận động viên sẽ bước vào tranh tài ở nội dung đồng đội 5 nam và đồng đội 5 nữ. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bowling TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện thành tích ở các nội dung còn lại.

Đáng chú ý, tại Đại hội năm nay, đội tuyển thành phố hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV nội dung đồng đội 3 nam – thành tích từng đạt được ở kỳ Đại hội năm 2022. Đây được xem là một trong những nội dung trọng điểm của Bowling TP. Hồ Chí Minh.

Với sự cạnh tranh của 9 đơn vị tham dự, cuộc đua huy chương môn Bowling được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến hấp dẫn. Các vận động viên chủ nhà sẽ cần duy trì sự tập trung, ổn định trong từng lượt ném để hướng đến những kết quả tốt nhất tại kỳ Đại hội lần này.


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