Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Trên sân đấu ngoài trời, các vận động viên không chỉ cần có nền tảng thể lực tốt mà còn phải thể hiện sự khéo léo, khả năng phán đoán tình huống và phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Mỗi pha phát bóng, đỡ bước một hay tổ chức tấn công đều có thể tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Những tình huống cứu bóng sát mặt sân, các pha chắn bóng quyết liệt và cú đập đầy uy lực tiếp tục là điểm nhấn đáng chờ đợi.

Với đặc thù thi đấu trên nền cát, bóng chuyền bãi biển đòi hỏi vận động viên duy trì sức bền, sự linh hoạt và khả năng thích ứng trước điều kiện thời tiết ngoài trời. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bản lĩnh và tâm lý thi đấu cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là trong những thời điểm điểm số giằng co.

Tại Đại hội năm nay, các trận đấu là dịp để những cặp vận động viên thể hiện quá trình tập luyện, sự chuẩn bị và quyết tâm chinh phục thành tích. Mỗi chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn góp phần khẳng định năng lực, tinh thần thi đấu của các đơn vị tham dự.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Bóng chuyền bãi biển 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.