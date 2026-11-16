Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026

Không khí tranh tài sôi động tiếp tục lan tỏa trong buổi sáng hôm nay (16/11/2026) với môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026. Trên sân cát, các vận động viên đang nỗ lực thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và quyết tâm trong từng pha bóng, hướng đến mục tiêu chinh phục những thứ hạng cao nhất.

Với đặc thù thi đấu ngoài trời, trên mặt sân cát, bóng chuyền bãi biển đòi hỏi vận động viên có nền tảng thể lực tốt, sức bền và khả năng thích ứng linh hoạt. Mỗi đội chỉ gồm hai thành viên, vì vậy sự phối hợp ăn ý, khả năng đọc tình huống và hỗ trợ lẫn nhau đóng vai trò quan trọng trong suốt trận đấu.

Những pha phát bóng đầy uy lực, cú đập bóng mạnh mẽ hay tình huống cứu bóng sát mặt cát luôn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho môn thể thao này. Bên cạnh kỹ thuật cá nhân, các vận động viên còn phải tính toán chiến thuật hợp lý, tận dụng khoảng trống trên sân và duy trì sự tập trung trước những tình huống thay đổi liên tục.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số, mỗi trận đấu còn là dịp để các đội tuyển thể hiện tinh thần đồng đội, ý chí thi đấu và khát vọng khẳng định mình. Những pha bóng giằng co cùng các màn phối hợp đẹp mắt hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu Bóng chuyền bãi biển sáng 16/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao.