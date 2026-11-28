Điền kinh TP. Hồ Chí Minh giành HCV đầu tiên (Ảnh: SGGP)

Điền kinh: Nguyễn Thanh Vy dành HCV nội dung nhảy cao nữ

Điền kinh TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn tại sân vận động Thống Nhất sáng 28/11. Nguyễn Thanh Vy chinh phục thành công mức xà 1m82, qua đó giành huy chương vàng nội dung nhảy cao nữ.

Chiến thắng của Thanh Vy càng thêm ý nghĩa khi cô vượt qua đương kim vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Kim Anh. Hai vận động viên liên tục so kè thành tích qua từng lượt nhảy. Tuy nhiên, ở lượt nhảy cuối, Kim Anh không thể chinh phục mức xà đăng ký. Kết quả này giúp Thanh Vy giành ngôi vô địch.

Điền kinh TP. Hồ Chí Minh giành HCV đầu tiên

Vận động viên Nguyễn Thanh Vy cho biết các đối thủ đều rất mạnh. Bản thân cô cũng gặp chấn thương nên không thật sự tự tin về khả năng đạt thành tích cao. Tuy nhiên, bên cạnh sức trẻ của các đối thủ, cô có lợi thế về kinh nghiệm và đã nỗ lực hết sức.

Dù chưa từng giành ngôi vô địch tại giải vô địch quốc gia, Thanh Vy lại có duyên với Đại hội Thể thao toàn quốc. Bốn năm trước, tại Quảng Ninh, cô cũng từng giành huy chương vàng nội dung nhảy cao nữ với mức xà 1m77.

Tấm huy chương vàng năm nay cùng thành tích vượt qua chính mình là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ vận động viên sinh năm 2002. Đây cũng là động lực để Thanh Vy tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới.