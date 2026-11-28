Rowing TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV trong ngày 28/11 (Ảnh: HCMC Sport Hub)

Rowing TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có ngày thi đấu thành công trên mặt nước hồ Đá Bàng, xã Nghĩa Thành. Trong 5 nội dung có vận động viên thành phố tham gia, đội tuyển đều giành huy chương.

Rowing TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV ngày 28/11

Các tay chèo chủ nhà bước lên bục cao nhất ở nội dung thuyền đôi mái chèo đơn nam. Ở nội dung thuyền tám nữ, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ ngôi vô địch với đoàn Đà Nẵng. Trong khi đó, tại nội dung thuyền bốn mái chèo đơn nam hạng nhẹ, đội thành phố đồng huy chương vàng cùng đoàn Thái Nguyên.

Rowing TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV ngày 28/11

Như vậy, cả 5 nội dung có vận động viên TP. Hồ Chí Minh tham gia đều mang về huy chương. Đáng chú ý, thành phố có 3 huy chương vàng, trong đó hai nội dung ghi nhận thành tích đồng hạng nhất.

Kết quả này tiếp tục bổ sung thành tích cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.