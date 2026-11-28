Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn Bắn súng diễn ra từ ngày 22/11 đến 5/12 (Ảnh: LĐBS Hà Nội)

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, môn Bắn súng diễn ra từ ngày 22/11 đến 5/12. Các vận động viên tranh tài ở 51 bộ huy chương tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trường bắn Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Trường bắn Củ Chi.

Theo dõi các phần thi súng ngắn, khán giả dễ dàng bắt gặp hình ảnh xạ thủ đứng trên bệ bắn, dùng một tay giương súng. Tay còn lại thường được đặt trong túi quần hoặc gài ở thắt lưng. Đây là cách một số vận động viên giữ tay không cầm súng ổn định, tránh ảnh hưởng đến tư thế và động tác ngắm bắn. Theo quy định, ở các nội dung súng ngắn, vận động viên phải cầm và bắn súng bằng một tay.

Bên cạnh đó, các phụ kiện như miếng che mắt và chụp tai chuyên dụng cũng đóng vai trò quan trọng. Miếng che giúp hạn chế tác động từ mắt không ngắm bắn, hỗ trợ xạ thủ tập trung vào đường ngắm. Trong khi đó, chụp tai giúp bảo vệ thính giác trước tiếng nổ lớn trên trường bắn.

Tính kịch tính của môn Bắn súng còn thể hiện ở vòng chung kết một số nội dung súng trường và súng ngắn. Điểm số có thể được tính đến hàng phần mười, với mức chính xác 0,1 điểm. Các xạ thủ lần lượt bị loại theo thể thức của từng nội dung. Chỉ một chênh lệch nhỏ cũng có thể làm thay đổi thứ hạng, khiến cuộc cạnh tranh huy chương gay cấn đến những lượt bắn cuối cùng.



