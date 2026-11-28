Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại và giành 7 Huy chương vàng

Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 khép lại với nhiều cột mốc đáng chú ý. Sau 4 năm xa rời đấu trường đỉnh cao, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở lại và giành 7 Huy chương vàng. Ở tuổi 30, cô tiếp tục tạo nên những dấu ấn trên đường đua xanh.

Trong số 7 Huy chương vàng, Ánh Viên có 3 chiến thắng cá nhân ở các nội dung 50m, 100m và 200m bơi ngửa nữ. Bốn Huy chương vàng còn lại đến từ các nội dung tiếp sức cùng đồng đội Quân đội.

Ở nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên đạt thành tích 1 phút 02 giây 75

Đáng chú ý, ở nội dung 100m ngửa nữ, Ánh Viên đạt thành tích 1 phút 02 giây 75. Kết quả này giúp cô phá kỷ lục Đại hội do chính mình thiết lập năm 2018, với thông số cũ 1 phút 3 giây 71. Đây là kỷ lục Đại hội mới, không phải kỷ lục quốc gia.

Đến nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên tiếp tục giành Huy chương vàng với thời gian 2 phút 15 giây 46. Thành tích này cũng phá kỷ lục Đại hội cũ do chính cô nắm giữ.

Ánh Viên trở lại với tâm thế không đặt nặng kỳ vọng thành tích

Ánh Viên chia sẻ, trước đây cô thường chịu nhiều áp lực khi thi đấu. Lần trở lại này, cô cảm thấy vui khi có học trò và những người luôn ủng hộ bên cạnh. Nữ kình ngư không đặt nặng kỳ vọng thành tích mà chỉ cố gắng thể hiện những gì đã tập luyện trong mấy tháng qua.

Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích ấn tượng 9 Huy chương vàng cá nhân

Sự trở lại của Ánh Viên còn mang đến dấu ấn đặc biệt khi cô cùng tranh tài với thế hệ kình ngư trẻ. Nổi bật trong số đó là Võ Thị Mỹ Tiên, vận động viên giành 9 Huy chương vàng cá nhân và có hai lần vượt qua Ánh Viên ở những cuộc đối đầu trực tiếp.

Môn bơi khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội

Môn bơi khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội, gồm 14 Huy chương vàng, 11 Huy chương bạc và 11 Huy chương đồng. Tây Ninh xếp thứ hai với 9 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 7 Huy chương vàng, 14 Huy chương bạc và 10 Huy chương đồng.

Theo thống kê của Ban tổ chức, môn bơi ghi nhận 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia. Những kết quả này cho thấy chất lượng chuyên môn và sự cạnh tranh đáng chú ý tại Đại hội năm nay.