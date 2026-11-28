Chung cuộc, đoàn Quân đội xuất sắc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn ở bộ môn Bơi.

Điểm giao giữa hai thế hệ kình ngư Ánh Viên và Mỹ Tiên

Tâm điểm chú ý trên đường đua xanh năm nay là những màn so kè đáng chú ý giữa hai thế hệ kình ngư hàng đầu của bơi lội Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên và Võ Thị Mỹ Tiên.

Ở nội dung 50 mét ngửa nữ, Ánh Viên khẳng định bản lĩnh khi giành huy chương vàng với thành tích 29 giây 61, vượt qua đối thủ bám đuổi chỉ với cách biệt 0,03 giây. Trong lần tái xuất tại kỳ Đại hội năm nay, nữ kình ngư kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn với tổng cộng 2 tấm huy chương vàng.

Ở nội dung 200 mét hỗn hợp nữ, Mỹ Tiên bứt phá vượt qua đàn chị để giành huy chương vàng, đồng thời phá kỷ lục Đại hội.

Tại nội dung 400 mét tự do nữ, Mỹ Tiên tiếp tục tỏa sáng với tấm huy chương vàng cùng thông số 4 phút 18 giây 44, chính thức xô đổ kỷ lục Đại hội do chính Ánh Viên thiết lập từ năm 2014.

Dấu ấn sức trẻ và hàng loạt kỷ lục mới

Bên cạnh màn chuyển giao đầy cảm xúc của bơi lội nữ, đường đua xanh Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 còn ghi nhận phong độ bùng nổ của các tài năng trẻ và những gương mặt giàu sức bật:

Kình ngư 17 tuổi thi đấu ấn tượng khi giành cú đúp huy chương vàng ở hai nội dung 50 mét tự do và 100 mét ếch nữ, đồng thời phá cả kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội ở cự ly 100 mét ếch.

Ở nội dung 50 mét ếch nam, kình ngư Nguyễn Hòa Watson (An Giang) cán đích đầu tiên với thành tích 27 giây 09, xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục Đại hội.

Tại chung kết 100 mét tự do nam, hai kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc (Đà Nẵng) và Lương Jeremie Loic Nino (TP. Hồ Chí Minh) tạo nên màn rượt đuổi sát sao từng sải tay và cùng chạm đích với thành tích 50 giây 03 để chia sẻ tấm huy chương vàng.

Đoàn Quân đội dẫn đầu bảng tổng sắp môn Bơi

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn môn Bơi tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 thuộc về đoàn Quân đội với sự áp đảo cả về số lượng lẫn chất lượng huy chương. Ba vị trí dẫn đầu chung cuộc gồm:

Hạng Nhất: Đoàn Quân đội với 14 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng (tổng cộng 36 huy chương).

Hạng Nhì: Đoàn Tây Ninh với 9 huy chương vàng và 2 huy chương bạc (tổng cộng 11 huy chương).

Hạng Ba: Đoàn TP. Hồ Chí Minh với 7 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 10 huy chương đồng (tổng cộng 31 huy chương).

Khán giả có thể theo dõi lại những khoảnh khắc ấn tượng và cập nhật diễn biến các môn thi đấu tiếp theo của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 trên các nền tảng của HTV.