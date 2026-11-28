Trần Thị Thuỳ Trinh mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh có ngày thi đấu thành công với cú đúp huy chương vàng ở hai nội dung đồng đội nữ kiếm ba cạnh và đồng đội nam kiếm liễu.

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh giành cú đúp HCV

Sau tấm huy chương vàng cá nhân, kiếm thủ Trần Thị Thùy Trinh tiếp tục thể hiện vai trò chủ lực. Cô cùng các đồng đội trẻ Hồng Diệp, Kim Ngân và Bảo Thy vượt qua Hà Nội ở chung kết đồng đội nữ kiếm ba cạnh với tỉ số 45-32. Trong đó, Hồng Diệp và Kim Ngân đều 19 tuổi, còn Bảo Thy mới 16 tuổi.

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh giành cú đúp HCV

Trần Thị Thùy Trinh cho biết cô chưa từng thi đấu nội dung đồng đội này. Các thành viên trong đội còn khá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên toàn đội không đặt quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chiến thắng này mang lại cho cô nhiều cảm xúc.

Ở nội dung đồng đội nam kiếm liễu, các kiếm thủ TP. Hồ Chí Minh cũng tạo nên màn ngược dòng kịch tính. Đội chủ nhà vượt qua đối thủ mạnh Hà Nội với tỉ số sít sao 45-43, qua đó hoàn tất cú đúp huy chương vàng trong ngày.

Ngày 29/11, môn đấu kiếm tiếp tục tranh tài ở hai nội dung đồng đội nữ kiếm liễu và đồng đội nam kiếm chém.