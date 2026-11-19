Trực tiếp môn Judo sáng 19/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các võ sĩ Judo bước lên thảm đấu với quyết tâm giành kết quả tốt nhất, hứa hẹn mang đến những pha ra đòn kỹ thuật và những màn đối kháng hấp dẫn. Theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 19/11 trên kênh HTV Thể thao, HTVC và các nền tảng số của HTV.