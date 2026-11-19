Các võ sĩ Judo bước lên thảm đấu với quyết tâm giành kết quả tốt nhất, hứa hẹn mang đến những pha ra đòn kỹ thuật và những màn đối kháng hấp dẫn. Theo dõi trực tiếp các trận đấu Judo sáng 19/11 trên kênh HTV Thể thao, HTVC và các nền tảng số của HTV.
Trực tiếp môn Judo sáng 19/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Môn Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra sáng 19/11, với những màn tranh tài quyết liệt giữa các võ sĩ.
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Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 08:33 19/11/2026
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 quy tụ NSND Hữu Quốc, NSƯT Huỳnh Khải, Thu Minh, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ, kết hợp trình diễn ánh sáng và nghệ thuật trên sông Sài Gòn.
Cảnh báo mua bán vé trái phép xem khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốcThể thao 08:02 19/11/2026
Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cảnh báo tình trạng rao bán vé tham dự lễ khai mạc, đồng thời khuyến cáo khán giả không chuyển tiền hoặc chia sẻ mã QR.
Trực tiếp bóng chuyền bãi biển sáng 19/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026Thể thao 07:00 19/11/2026
Môn bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra sáng 19/11, với những màn tranh tài hấp dẫn giữa các đội bóng.
Canoeing và Judo TP. Hồ Chí Minh liên tiếp giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 20:47 18/11/2026
(HTV) - Các vận động viên TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mang về những thành tích nổi bật trong ngày tranh tài ở các nội dung chung kết môn Canoeing và Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Những tấm Huy chương Vàng ở cả hai môn góp phần khẳng định phong độ và sự chuẩn bị của thể thao Thành phố.
Sơ duyệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026Thể thao 20:35 18/11/2026
(HTV) - Không chỉ là sự kiện đánh dấu ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 còn là dịp để TP. Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, giàu bản sắc thông qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 14:30 18/11/2026
(HTV) - Không khí tranh tài trên võ đài tiếp tục nóng lên trong buổi chiều 18/11 với những màn so tài hấp dẫn của bộ môn Vovinam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 13:30 18/11/2026
(HTV) - Không khí tranh tài tại các đường băng tiếp tục nóng lên trong buổi chiều 18/11 với những màn so tài hấp dẫn của môn Bowling tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 13:00 18/11/2026
(HTV) - Sức nóng trên thảm đấu tiếp tục được đẩy lên cao trong buổi chiều 18/11 với những màn tranh tài quyết liệt của môn Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 12:00 18/11/2026
(HTV) - Tiếp nối những diễn biến sôi động trong buổi sáng, các trận đấu môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn trong chiều 18/11.
Hành trình chinh phục Kickboxing của Bùi Thị Yến NhiThể thao 09:00 18/11/2026
Bùi Thị Yến Nhi ghi dấu ấn ở làng Kickboxing Việt Nam sau khi chuyển hướng từ võ cổ truyền và khẳng định mình tại hạng cân 48kg.