20:47 18/11/2026

(HTV) - Các vận động viên TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mang về những thành tích nổi bật trong ngày tranh tài ở các nội dung chung kết môn Canoeing và Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Những tấm Huy chương Vàng ở cả hai môn góp phần khẳng định phong độ và sự chuẩn bị của thể thao Thành phố.