Bùi Thị Yến Nhi là một trong những gương mặt đáng chú ý của Kickboxing TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: FBNV)

Bùi Thị Yến Nhi (1996) là một trong những gương mặt đáng chú ý của Kickboxing TP. Hồ Chí Minh. Từ một vận động viên võ cổ truyền, chị bắt đầu làm quen với Kickboxing năm 2023 và từng bước chinh phục các giải đấu trong nước, quốc tế.



Bùi Thị Yến Nhi bén duyên với Kickboxing từ năm 2023

Trước khi đến với Kickboxing, Yến Nhi từng có thời gian thi đấu võ cổ truyền. Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi chị gặp huấn luyện viên Hồ Thanh Liêm. Từ đây, nữ võ sĩ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu nhỏ trong nước để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn.

Yến Nhi tập luyện cùng Huấn luyện viên Hồ Thanh Liêm (Ảnh: NVCC)

Sau quá trình rèn luyện, Yến Nhi được triệu tập vào đội tuyển Kickboxing quốc gia. Với thể hình nhỏ nhắn và lối đánh thiên về di chuyển, chị lựa chọn thi đấu ở hạng cân 48kg để phù hợp với thể trạng và sở trường.

Theo Yến Nhi, ép cân là một trong những thử thách khó khăn nhất đối với vận động viên. Tuy nhiên, khát khao chiến thắng giúp chị duy trì sự kiên trì trong tập luyện. Nữ võ sĩ nhìn nhận bốn năm gắn bó với Kickboxing là khoảng thời gian thành công, đồng thời luôn nỗ lực cải thiện bản thân qua từng buổi tập.

Bùi Thị Yến Nhi ghi dấu ấn tại các giải đấu quốc tế

Năm 2024, tại Giải vô địch Kickboxing Châu Á tổ chức ở Campuchia, Yến Nhi giành Huy chương Vàng hạng cân 48kg nữ Low Kick. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình thi đấu quốc tế của nữ võ sĩ.

Chỉ trong 4 năm gắn bó với Kickboxing, Yến Nhi đã gặt hái được rất nhiều thành tích (Ảnh: FBNV)

Năm 2025, Bùi Thị Yến Nhi tiếp tục có những dấu ấn tại các giải đấu quốc tế. Tháng 4, tại Cúp Kickboxing thế giới lần thứ nhất ở Thái Lan, chị giành Huy chương bạc nội dung 48kg nữ Low-Kick. Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải với 5 HCV, 8 HCB và 6 HCĐ.

Đến tháng 10/2025, tại Cúp Kickboxing thế giới tổ chức ở Uzbekistan, Yến Nhi tiếp tục giành hai Huy chương bạc ở hạng cân 50kg nữ, gồm nội dung Light Contact và Kick Light. Đây cũng là một trong những đóng góp đáng chú ý của nữ võ sĩ trong thành tích chung của đội tuyển Việt Nam tại giải, với 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ.

Những thành tích này cho thấy sự tiến bộ của nữ võ sĩ qua từng mùa giải, đồng thời giúp chị tích lũy thêm kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ quốc tế.

Bùi Thị Yến Nhi hướng đến những mục tiêu mới cùng TP. Hồ Chí Minh

Đội tuyển Kickboxing TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Bộ môn Kickboxing TP. Hồ Chí Minh)

Sau khi thi đấu cho TP. Hồ Chí Minh, Yến Nhi cho biết chị có thêm điều kiện tập luyện, được đầu tư và tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Theo nữ võ sĩ, đây là môi trường thuận lợi để tiếp tục theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp.

Bùi Thị Yến Nhi giành Huy chương vàng hạng cân 46–48kg nữ Low-Kick tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 (Ảnh: HCMC sports Hub/FBNV)



Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Yến Nhi giành Huy chương vàng hạng cân 46–48kg nữ Low-Kick sau khi vượt qua Tạ Thị Kim Yến của đoàn Thái Nguyên ở trận chung kết ngày 14/11. Chiến thắng này đóng góp vào thành tích 3 HCV của Đoàn TP. Hồ Chí Minh ở môn Kickboxing.

Yến Nhi tiết lộ: "Trước khi tham gia Đại hội, mình đã thi đấu một giải ở Cần Thơ và cọ xát với các đối thủ cùng hạng cân. Từ đó, Ban huấn luyện đã đề ra cho mình một chiến thuật hợp lý. Cũng có một chút hồi hộp khi thi đấu nhưng mình quyết tâm rất cao. Và thành tích tại Đại hội cũng là nền tảng, là động lực để mình phấn đấu ở giải Châu Á kế tiếp".

Từ võ cổ truyền đến Kickboxing, hành trình của Bùi Thị Yến Nhi được tạo nên bởi những lần thử sức, quá trình tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực trong tập luyện. Với tinh thần luôn hướng đến chiến thắng, nữ võ sĩ tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục những thử thách mới trên sàn đấu.

Bùi Thị Yến Nhi giành Huy chương vàng tại hạng cân 46–48kg nữ Low-Kick Đại hội thể thao toàn quốc 2026 (Nguồn: HTV Thể thao)





