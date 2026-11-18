Canoeing: Hoàng Quân - Ngọc Diễm về nhất nội dung đôi hỗn hợp 500m

Ở môn Canoeing, hai tay chèo Nguyễn Hoàng Quân và Phùng Thị Ngọc Diễm đã thi đấu ấn tượng, giành Huy chương Vàng nội dung đôi hỗn hợp C2 500m với thành tích 2 phút 13 giây 47. Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, đồng đều cùng chiến thuật hợp lý, bộ đôi TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua các đối thủ đến từ Hà Nội và Cần Thơ để cán đích ở vị trí dẫn đầu.

Nguyễn Hoàng Quân và Phùng Thị Ngọc Diễm thi đấu phối hợp ăn ý, giành Huy chương Vàng nội dung Canoeing đôi hỗn hợp 500m

Cũng ở môn Canoeing, tay chèo Lê Huyền Trân mang về thêm Huy chương Bạc cho TP. Hồ Chí Minh tại nội dung Kayak đơn nữ 500m. Trong khi đó, ở các nội dung Canoeing đôi nam 500m và Kayak đôi nữ 500m, các vận động viên thành phố đều giành Huy chương Đồng, góp phần làm phong phú thêm bảng thành tích của đoàn.

Judo: TP. Hồ Chí Minh giành hai HCV, tạm dẫn đầu toàn đoàn

Ở môn Judo, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có ngày thi đấu thành công với hai tấm Huy chương Vàng ở các hạng cân nam. Trong trận chung kết hạng cân dưới 100kg, võ sĩ Lê Anh Tài đã thi đấu bản lĩnh, vượt qua Phạm Thế Minh Hiếu của Đồng Tháp để bước lên bục cao nhất.

Nguyễn Châu Hoàng Lân xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 100kg nam

Tiếp nối thành công, Nguyễn Châu Hoàng Lân cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 100kg nam sau chiến thắng trước Phạm Thành Vũ của Quân đội. Trong khi đó, ở hạng cân dưới 78kg nữ, Võ Thị Phương Quỳnh mang về thêm một Huy chương Bạc cho đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, trong ngày tranh tài ở môn Judo, các võ sĩ TP. Hồ Chí Minh giành tổng cộng hai Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc, qua đó tạm dẫn đầu toàn đoàn. Những kết quả tích cực ở Canoeing và Judo tiếp tục tạo động lực cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh trong hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.