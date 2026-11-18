Là môn võ mang đậm bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ Việt Nam, Vovinam không chỉ đề cao sức mạnh thể chất mà còn kết hợp sự linh hoạt, khéo léo và khả năng vận dụng chiến thuật của mỗi võ sĩ. Tại đấu trường Đại hội, những vận động viên xuất sắc đến từ các địa phương đang nỗ lực thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh và quyết tâm chinh phục những thành tích cao nhất.

Ở nội dung biểu diễn, các bài quyền đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa động tác tay, chân, khả năng giữ thăng bằng và sự chính xác trong từng kỹ thuật. Trong khi đó, nội dung đối kháng mang đến những màn tranh tài quyết liệt với các đòn đánh tốc độ, những pha phản công bất ngờ và khả năng kiểm soát thế trận đầy bản lĩnh.

Đặc biệt, những đòn chân tấn công đặc trưng cùng các kỹ thuật bay người đẹp mắt luôn là điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả. Mỗi phần thi không chỉ thể hiện tài năng của vận động viên mà còn góp phần lan tỏa giá trị, tinh thần và vẻ đẹp của võ thuật truyền thống Việt Nam.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Vovinam chiều 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC.